الكرملين: بوتين لم يخضع لاختبار كورونا ولا يعانى من أى أعراض

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يخضع لاختبار كورونا ولا يعاني من أي أعراض، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.من جانب آخر، أكد الكرملين أنه لا توجد حرب أسعار بين روسيا والسعودية، مضيفًا: "علاقاتنا جيدة ولا نعتقد أنه يجب على أي أحد التدخل".وتابع الكرملين: " لا نريد من أي طرف التدخل في علاقتنا النفطية مع السعودية".