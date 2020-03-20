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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون بالمحافظات

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:19 م
حملات امنية
حملات امنية
مريم جبل - عمرو المزيدى
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 32 قطعة سلاح نارى، بحوزة 25 متهمًا، منها 3 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، و3 طبنجات، و25 فرد محلى، و65 طلقة مختلفة الأعيرة، و182 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 49473 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منها 183 حكم جناية، و15661 حكم حبس جزئى، و2996 حكم حبس مستأنف، و23546 حكم غرامة، و7087 حكم مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 105 قضايا مخدرات بحوزة 108 متهمين، ضُبطت خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 4.490 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3.658 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1.434 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 160 جرامًا، وكمية من مخدر البودرة وزنت 23 جرامًا، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 192 جرامًا، وكمية من مخدر الفودو وزنت 05 جرام، و2152 قرصًا مخدرًا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 22 متهمًا.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 152 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 26089 مخالفة مرورية.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 92 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبينت إيجابية 8 منهم.

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