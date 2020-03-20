1433 حالة وفاة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 1433 بفيروس كورونا المستجد، ونحو 19644 إصابة حتى الآن.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الخميس، تسجيل 149 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 1840 حالة مؤكدة حتى الآن، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".ودعت وزارة الصحة الإيرانية، في سياق متصل، المواطنين الإيرانيين لاتخاذ قرار الوعي بشأن السفر والتنقل والزيارت في عيد النيروز المقبل.وأوضحت أن 50 شخصًا يصابون بكورونا كل ساعة، فيما أشارت إلى أنه كل 10 دقائق يتوفى واحد، داعية الإيرانيين لأخذ المعلومات في عين الاعتبار.وفي سياق متصل، حذر تقرير أعده علماء بجامعة شريف التكنولوجية بإيران، برئاسة البروفيسور علي نقي مشايخي، من أن يصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 3.5 مليون شخص في حال عدم تطبيق الحجر الصحي وتجاهل الشعب تعليمات الوقاية من الفيروس، نشره موقع "تين" الإخباري الإيراني.