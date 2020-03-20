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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أبو زيد: التعاون مع الشركات الأجنبية من أهم عوامل تطوير الإنتاج

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:13 م
مصطفى أبو زيد
مصطفى أبو زيد
أسامة الشندويلي
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قال دكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن هناك حرص واهتمام كبير من الحكومة المصرية على تطوير شركات قطاع الأعمال العام واستغلال الأصول التابعة لتلك الشركات من مصانع وأراضي.

وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من أهم عوامل تطوير الشركات هي الشراكة مع الشركات الأجنبية والتي تعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي وثانيا ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال بما يسهم فى تطوير وتحديث خطوط الإنتاج، وبالتالي يزيد من حجم الإنتاج وتحويل خسائر تلك الشركات إلى أرباح بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى إلى جانب توفير الكثير من فرص العمل الذى يؤدى معه الى انخفاض معدل البطالة ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من كافة الاصول الغير مستغلة والعمل على تنمية تلك الموارد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وزارة قطاع الاعمال لديها العديد من الشركات القابضة التى تتبعها الكثير من الشركات والمصانع ومساحات كبيرة من الاراض والمباني، فمن الممكن ان تكون الشراكة قائمة على تقديم قطاع الاعمال تلك الاراضى مقابل الشراكة مع الشركات الاجنبية فى اقامة منشأت صناعية ذات انتاجية خاصة فى قطاع الغزل والنسيج، وذلك فى ضخ استثمارات لتطوير الالات والمعدات ذات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لزيادة الانتاجية وبالتالى زيادة الربحية لتلبية احتياجات السوق الداخلى والاتجاه بالفائض نحو التصدير خاصة ان الحكومة المصرية تستهدف زيادة حجم الصادرات الى ٥٥ مليار دولار.

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