«دعم الرئيس» تقود حملة للتعقيم ضد كورونا بالدقهلية

نظمت الحملة الوطنية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعلام السياسي حملة مكبرة لتطهير وتعقيم سوق الجملة للخضار والفاكهة وحي غرب وحي شرق، في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها محافظة الدقهلية لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.وانطلقت الحملة تحت رعاية أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والدكتور سيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والمهندس علاء السعدني، المشرف العام علي الحملة الوطنية لدعم الرئيس للاعلام السياسي، والمستشار رمضان عزام نائب رئيس الحملة ورئيس المكتب السياسي للحملة.وأكد المهندس علاء السعدني -في بيان له اليوم- أن حملة التطهير مستمر حتى يتم تطهير جميع المصالح الحكومية والأسواق والشوارع، حفاظا على صحة المواطنين، ولمساندة الحكومة للقضاء على هذا الفيروس، موضحا أن الحملات ستشمل جميع وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية داخل المراكز والمدن والأحياء أيضا.وشدد "السعدني" على ضرورة القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن والمراكز والقرى.ومن جانبه قال المستشار رمضان عزام، إن الحملة تقوم بدور توعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى توزيع، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع المدني بدوره في المشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التطهير والتوعية.