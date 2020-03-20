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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: نفذنا 85 مشروعًا بمصر و5 مشروعات بأوغندا والسودان

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:10 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من تنفيذ 85 مشروعًا بالكامل، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، في 17 محافظة تتضمن محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ)، فضلًا عن 5 مشروعات في دول حوض النيل دولتي أوغندا، السودان.

ولفتت الوزيرة، وفقًا لتقرير أصدرته عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الحالي 2019 2020 فيما يخص قطاع الموارد المائية والري، إلي أبرز مشروعات قطاع الري خلال النصف الأول 192020 والتي تمثلت في إنشاء محطتي رفع على مصرف المحسمة غرب قناة السويس، لاستصلاح وزراعة 50 ألف فدان، وإنشاء بحيرة بمنطقة وادي عبادي بمحافظة أسوان، والإنتهاء من إنشاء محطتي ري "قوتة" و" سيدمنت أ"، بمحافظة بني سويف، يستفيد منهما حوالي 20 ألف فدان.

وأشارت السعيد إلى الانتهاء من 339 مشروع في قطاع الري، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.8 مليار جنيه وذلك خلال خلال الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019.

وحول التوزيع الجغرافي لقطاع الري، أوضح تقرير وزارة التخطيط تصدر محافظة أسوان لقائمة المشروعات بعدد 28 مشروع تليها محافظتي البحيرة وبني سويف بعدد 8 و7 مشروعات علي التوالي والمنيا بخمسة مشروعات لتأتي بعدها محافظات الشرقية والغربية والفيوم بعدد ٤ مشروعات لكلٍ منهم ثم محافظات أسيوط والقاهرة والجيزة والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء وكفر الشيخ بعدد مشروعين لكلٍ منهم بالإضافة إلى مشروع واحد لمحافظة المنوفية وأخر للاسكندرية.

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