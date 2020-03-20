خبراء: أردوغان فشل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد كورونا

قال موقع "أحوال" التركي ان تركيا قد وصلت قبل أيام إلى مستويات "حرجة" من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أكد موقع "Sol International" الإخباري وفقا لآراء العديد من العلماء.ونقل "أحوال" عن ألباي عزب، وهو عضو بـ"مجلس علوم فيروس كورونا" في تركيا، قوله "لقد انتشر الفيروس بسرعة كبيرة بسبب عدم كفاية الإجراءات لمنعه".وتابع "نظرًا لأننا قادرون على إجراء اختبارات (COVID-19) لعدد قليل جدًا من المرضى لا تتعدي نسبتهم الـ 20% الذين يأتون إلى المستشفيات للتشخيص، فمن الممكن أن نكون قد وصلنا إلى المستوى الحرج لانتشار الفيروس بسرعة قبل عدة أيام".كما أكد أخصائي الصحة العامة "إلكر بيليك" إن الحكومة التركية فشلت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب ولم تجر سوى اختبارات محدودة، لافتا إلى انه أصبح من الصعب الآن إيقاف انتشار الوباء في البلاد، حيث لن يتم ذلك إلا عن طريق وضع المرضى المصابين وأقاربهم في الحجر الصحي، وهو ما يعد أمرا صعبا على الحكومة التركية تنفيذه لضعف الإمكانيات.وأضاف بيليك إن تعريف الحكومة التركية للحالات المشتبه فيها كان محدودًا للغاية، لافتا إلى أنها تجاهلت فئات كثيرة مثل أولئك الذين لم يسافروا إلى أي بلد منتشر بها الفيروس خلال الـ 14 يومًا الماضية، أو أولئك الذين لم يكونوا على اتصال وثيق مع مريض تم تشخيصه خلال الـ 14 يومًا الماضية، أو اللذين لا تظهر عليهم أعراض، واعتبرهم غير مؤهلين للاختبار في تركيا.وسجلت السلطات التركية الآن 4 وفيات جراء الإصابة بمرض كورونا، وأعلنت عن تسجيل 359 حالة إصابة بفيروس كورونا.