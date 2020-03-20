جهاز كشف كورونا حاضر.. وزير الأوقاف يخطب في أسباب رفع البلاء

يصلي وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد التليفزيون بماسبيرو، وموضوع خطبة اليوم: "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر".ويجري الكشف الطبي بجهاز "كشف كورونا" على المصلين داخل المسجد.وكان وزير الأوقاف قد أصدر عدة تعليمات للمساجد بكافة أنحاء الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، شملت تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد، وغلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء.ووجّه بغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع "كولديرات" المياه، ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، والمساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.