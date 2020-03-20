المونيتور: كورونا سيصل إلى آلاف الأتراك في غضون أيام

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن مفهوم الابتعاد الاجتماعي اكتسب شعبية دولية كبرى بسبب كورونا، وطبقته الكثير من الدول، ولكن الأمر مختلف في تركيا، فعلى الرغم من التقدم التكنولوجي إلا أن هذا غير كافٍ فالبلاد تفتقر للإجراءات الاحترازية.وتابع أن تركيا لديها البنية التحتية من التكنولوجيا لفرض التباعد الاجتماعي، ولكنها لا توعي الجمهور بالشكل الكافي للاعتماد على استخدام الانترنت بشكل فعال.وأضاف أنه من المتوقع أن تصل عدد الإصابات بالآلاف بالفيروس التاجي قريبًا في تركيا، حتى عندما نشرت الحكومة الأرقام ببطء وبطريقة خاضعة للرقابة في محاولة للتأقلم مع المزاج العام.وأشار إلى أن السلطات في جميع أنحاء العالم تحث الناس على ممارسة التباعد الاجتماعي لاحتواء الوباء، وتعتمد الاستراتيجية على ضرورة استخدام أدوات الاتصال الجماهيري والبنية التحتية التكنولوجية لإقناع الناس بالبقاء في منازلهم، وأنه يجب تشجيع الناس وتعليمهم كيفية تلبية احتياجاتهم عبر الإنترنت، كما يجب ضمان وصول الجميع إلى هذه التقنيات دون تكاليف شخصية إضافية.وأوضح أنه يمكن للبنية التحتية التكنولوجية في تركيا دعم البلاد خلال الوباء عن طريق تقليل تأثير الفيروس، ومع ذلك، يحتاج الأتراك إلى مزيد من التعليم والتشجيع للوصول إلى هذه الخدمات، خاصة بين الأتراك الذين يمكنهم الوصول إلى التكنولوجيا ولكنهم لا يستفيدون منها بالكامل.وفي الوقت نفسه، تفتقر حوالي 12% من الأسر في تركيا إلى اتصال بالإنترنت.