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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تعلن جاهزية جميع مستشفياتها لاستقبال المصابين بكورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:02 م
مستشفى
مستشفى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالشراكة مع الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية، اليوم الجمعة، جاهزية جميع مستشفيات فلسطين العامة والخاصة لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة ومجانا، فقط بإبراز بطاقة الضمان الصحي، وذلك طيلة فترة الطوارئ في الدولة.

وذكرت الوزارة والخدمات الطبية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا- أنه تماشيًا مع إعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، وتحقيقًا للمصلحة العامة، وبتوصيات من لجنة الطوارئ واللجنة الصحية العليا، تم اعتماد "مجمع الشهداء الطبي العسكري" في محافظة نابلس ليكون مركزًا للتعامل مع علاج الحالات المصابة بفيروس كوفيد- 19.

ونوهت بأن "مجمع الشهداء الطبي العسكري" سيتوقف عن استقبال المراجعين اعتبارًا من اليوم، وسيتم تحويلهم لتلقي العلاج في عيادات الخدمات الطبية العسكرية الأخرى وبعض المراكز الطبية والمستشفيات في محافظة نابلس، وتحويل علاج أهالي وعائلات العسكريين إلى المقر المؤقت في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث توجد عيادة شاملة،، فضلا عن عيادات القوات في المقاطعة، وعيادة الجنيد للعسكريين والمواقيف على مدار الساعة، وعيادة بلاطة طب عام ومختبر وصيدلية يومي.

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