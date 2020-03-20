حبس المتهمين بتهريب مخدر «الآيس» عبر مطار القاهرة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام، حبس 3 متهمين بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر "الآيس" عبر مطار القاهرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها.وتبين من تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، والسلطات الجمركية، وجود 2 طرد بريد بداخلهما كمية من المواد المخدرة بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطردين وبداخلهما كمية كبيرة من مخدر "الآيس"، وزنت ٤٠٠ جرام، قادمة من إحدى الدول الأجنبية لأحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، وبإجراء التحريات تبين قيام المتهمين بالتخصص فى الاتجار بمخدر "الآيس"، وترويجه على عملائهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم: بندقية آلية، و100 طلقة نارية، ومبلغ مالى، وميزان، وأنكروا علاقتهم بالطرد وما بداخله رغم المضبوطات.