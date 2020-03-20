إنشاء مقر عمليات بوزارة الدفاع الروسية لمنع انتشار كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو عن إنشاء مقر عمليات بوزارة الدفاع الروسية لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا" في الجيش.وقال شويجو، خلال اجتماع بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة:"تم إنشاء مقر عمليات لمنع انتقال وانتشار عدوى فيروس "كورونا" في القوات المسلحة بقيادة النائب الأول لوزير الدفاع رسلان تساليكوف".وأضاف:" أن عمليات التفتيش المنتظمة تجري باستمرار للمؤسسات التعليمية والوحدات العسكرية والمنظمات التابعة لوزارة الدفاع لمتابعة عدوى الفيروس التاجي".