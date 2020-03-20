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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيادة الاعتمادات لإنشاء كوبري على ترعة الإبراهيمية بأسيوط

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:57 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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استجابت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمطلب أحد أهالي قرية أم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بإنشاء كوبري أعلى الترعة الإبراهيمية بالقرية، حيث أصدرت وزيرة التخطيط قرارًا لتنفيذ هذا المطلب وزيادة الاعتمادات المالية لإنشاء الكوبري واعتماده بخطة العام المالي القادم ٢٠٢٠٢٠٢١، ردًا على شكوى لأحد المواطنين على صفحات إحدى الصحف.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الوزارة على سرعة الاستجابة للمطالب الحيوية للسادة المواطنين والتي من شأنها الحفاظ علي أرواحهم وتحسين مستوى معيشتهم، كما أوضحت السعيد أن الوزارة قدمت كل مالديها إزاء تحقيق هذا المطلب حيث لم يتوانَ مسئولي الوزارة عن مخاطبة المسئولين بمحافظة أسيوط لبحث الأمر معهم بشأن إنشاء الكوبري وابلاغهم بالموافقة على زيادة الاعتمادات للبدء في إنشاء أعمال الكوبري.

ووجهت وزارة التخطيط الشكر للمواطن لاهتمامه بالصالح العام والذي أوضح في مطلبه أنه مطلب حيوي لأهالي القرية وتوابعها من القرى المجاورة حماية لهم من حوادث الطرق التي قد تحدث في أثناء عبور خط الطريق الزراعي السريع (أسوان، القاهرة) وعبورهم يوميًا خط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية مرورًا علي كوبري أبانوب بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية.

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