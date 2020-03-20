«الزراعة»: أسعار السلع الغذائية في متناول الجميع (فيديو)

قالت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، إن السلع الغذائية للوزارة متوفرة بكميات كبيرة عبر المنافذ أو عربات التوزيع، مؤكدة أن الأسعار في متناول الجميع.وأشارت منال إبراهيم، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن المواطنين على درجة عالية من الاطمئنان حيال جودة المنتجات.وأوضحت، أن المنتجات جميعها تخص تكنولوجيا الاغذية بوزارة الزراعة، وجميعها حسب القياسات العالمية، لافتة إلى أن أسعار اللحوم تبدأ من ٦٥ جنيهًا للكيلو الواحد، مع توافر كميات منها بشكل كبير.