202 إصابة بكورونا فى جنوب إفريقيا

قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زولي ماخيز، اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع 52 حالة إلى 202 بعد تسجيل الإصابات الأولى في إقليم فري ستيت.وينتشر الفيروس في إفريقيا بوتيرة أبطأ منه في آسيا أو أوروبا، لكن عدد الحالات آخذ في الارتفاع بشكل أسرع في جنوب إفريقيا في الأيام الأخيرة.وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ5 آلاف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من 148 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 37710 أشخاص في جميع أنحاء العالم إلى الآن.