غلق دورات مياه مسجد «الحاج حسن» بأسوان لمواجهة كورونا

أغلق مسجد "الحاج حسن" وسط مدينة أسوان، اليوم الجمعة، دورات المياه الخاصة بمسجدى السيدات والرجال، وتوافد العشرات من أهالى أسوان لأداء صلاة الجمعة بالمسجدين.وجاء ذلك تنفيذًا لقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بغلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، بالإضافة إلى محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وجميع "كولديرات" المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد، لمواجهة فيروس كورونا.