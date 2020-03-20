نبيل الحلفاوي ينتهي من نصف مشاهده في «القاهرة كابول»

يصور الفنان نبيل الحلفاوي بمشاركة فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" مشاهدهم على قدم وساق، وذلك استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان المقبل.وانتهى "الحلفاوي" من تصوير نصف مشاهده ضمن أحداث المسلسل داخل الديكور المخصص للعمل بمختلف شوارع القاهرة واستوديو النحاس بمنطقة الهرم، ويسعى المخرج حسام علي لإنهاء معظم مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم لتفادي الضغط والتصوير بالتزامن مع العرض.مسلسل "القاهرة كابول" يلعب بطولته النجوم: طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هى الإعلامي ويجسده فتحي عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده طارق لطفي، ويشارك في البطولة حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال.