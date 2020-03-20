ارتفاع إصابات كورونا في ماليزيا لـ 1030

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 1030 بعد تسجيل 130 إصابة جديدة.وكشفت ماليزيا، الأحد الماضي، عن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وكانت وزارة الصحة الماليزية، قد نصحت المواطنين الماليزيين، خلال الفترة الماضية، بتأجيل رحلاتهم وعدم السفر إلى مقاطعات لومباردي وفينيتو وإيميليا ورومانيا في إيطاليا، إضافة إلى هوكايدو في اليابان، وطهران وقم في إيران.