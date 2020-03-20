لبنان يسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 163 بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.وأضافت الصحة- في بيان لها اليوم الجمعة- أن مجموع الحالات المثبتة مخبريًا بلغ 163 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة.وأوضحت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارًا محليًا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت أخيرًا، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، لا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.