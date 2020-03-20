روسيا تلقي القبض على خلية تجمع تبرعات لتنظيم داعش

قالت وكالة الاستخبارات الروسية، اليوم الجمعة، إن جهاز الأمن الفيدرالي أوقف أنشطة خلية سرية تابعة لتنظيم "داعش"، جمعت نحو مليوني روبل روسي في ثلاث مناطق، فيما تم تنفيذ العملية الخاصة بالتعاون مع خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في منطقة شبه جزيرة القرم وكومي وضواحي روستوف.وكوّن المعتقلون شبكة إقليمية لجمع وتحويل الأموال تحت ستار الصدقة، وتم تحويل نحو مليوني روبل إلى حسابات الإرهابيين وشركائهم.ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة حربا ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" وغيرها من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر غير مستقرة وزعزعة الأوضاع في البلاد، فضلًا عن تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.