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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 5330 جنيها لورثة مصريين توفيا بالأردن

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:47 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح فى إثبات الوفاة الإصابية لمصريين، وثبت استحقاقهما راتب وفاة للورثة، حيث كانا لا يستحقان راتب تقاعد وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالصرف.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة -في بيان له- إن الوزير كان كلف المكتب بمتابعة مستحقات المتوفى "عماد.ع.ع"، والمتوفى "عبد الله.م.ع " فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وتواصل المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، وتابع الموضوع لإثبات الوفاة الإصابية للمتوفيين، وصرف راتب وفاة للورثة من الضمان الاجتماعي بقيمة 170 دولار شهريا أي ما يعادل 2665 جنيه مصري للمتوفي الأول، وكذلك المتوفى الثاني، وبذلك يصل إجمالي راتب الوفاة الشهري للورثة 340 دولارا بإجمالي 5330 جنيها شهريا للأسرتين.

وفي نفس السياق بذل مكتب التمثيل العمالي كافة المساعي لحل مشكلة المواطن "علاء.خ.ف"، الذي يتضرر من عدم تمكنه من المغادرة والعودة إلى مصر نظرا لأن صاحب العمل أبلغ عنه بلاغًا كيديًا بغيابه عن العمل حتى لا يستطيع السفر، وقد تم حل النزاع وديا وحصل العامل على موافقة صاحب العمل بالمغادرة.

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