دعوات لأخذ خطوات ضد النفوذ الإخواني والتركي والقطري في فرنسا

دعت "مارثا لي"، باحثة في المرصد الإسلامي "Islamist Watch" التابع لمنتدى الشرق الأوسط (MEF)، الحكومة الفرنسية لأخذ مزيد من الإجراءات للحد من الخطورة التي تفرضها دول مثل قطر وتركيا لنشر التطرف والإرهاب بالعالم، واصفة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لكبح جماح الإسلام السياسي في فرنسا أو ما أسماه بـ "الانفصالية الإسلامية" بأنها "غير مدروسة بالقدر الكافي".وترى الباحثة، في تقرير نشره موقع "منتدى الشرق الأوسط" (ميدل آيست فورم)، انه على الرغم من أن استراتيجية "ماكرون" لنبذ الإنفصالية الإسلامية والتمسك بعلمانية الدولة الفرنسية تبدو جيدة، إلا بعض الإجراءات المعلنة "من المرجح أن تعزز وتضفي مزيد من الشرعية على تأثير المنظمات المقربة من جماعة الإخوان الإرهابية والنظام التركي الاستبدادي، بينما تضعف الفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا والذي يرى النقاد بأنه أمر هام لمنع انتشار الإسلاميين المتشديين في المجتمع الفرنسي."وكان ماكرون قد أعلن في 18 فبراير السابق- خلال زيارة لمدينة ميلوز في شرق فرنسا- بأنه بصدد إتخاذ إجراءات للحد من التمويلات الأجنبية للمساجد وإعارات الإئمة إلى فرنسا وحظر الوعاظ والائمة الخاضعين للقوى الاجنبية من الخارج، وخاصة تركيا، وأدان ما أسماه بـ النزعة الانفصالية باعتبارها تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية.وأوضحت "لي" أن إجراءات ماكرون رغم أنها تهدف إلى قمع جماعات الإسلام السياسي ولكنها وفي الوقت نفسه، تعمل على تشجيع الاندماج الأفضل للمسلمين في المجتمع الفرنسي. إلى جانب توفير خدمات اجتماعية أفضل للجاليات المسلمة الفرنسية، لافتة إلى أنه بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرات الأئمة المعارين الحالية في عام 2024، ستبدأ "فرنسا" بتدريب الأئمة بدعم من المجلس الفرنسي للثقافة الإسلامية (CFCM)، وهي منظمة أنشأتها وزارة الداخلية الفرنسية في عام 2003 لتمثيل الفرنسيين المسلمون، في إنشاء جيل جديد من رجال الدين.وتابعت إن تدخل (المجلس الفرنسي للثقافة الإسلامية) هو أمر مثير للقلق، فتلك المنظمة تم انتقادها منذ فترة طويلة لعدم تمثيلها الحقيقي للمسلمين الفرنسيين، كما ينظر إليها كمؤسسة قديمة تفتقر إلى الديمقراطية، كما يتم اختيار نصف أعضائها من قبل 40% فقط من مساجد فرنسا، بينما يرفض البقية المشاركة، بينما تتمتع المساجد الكبيرة - التي يديرها أو يمولها الجماعات المتشددة في الغالب - بقدرة تصويتية أكبر.وأضافت أن النصف الآخر يتم تعينهم من قبل المؤسسات الإسلامية المشاركة في إنشاء المنظمة والتي أسسها مسؤولو جماعة الإخوان الإرهابية، وتضم هيئات سياسية بارزة. على سبيل المثال، منظمة Musulmans de Franceوهي منظمة لها صلات مباشرة بالاخوان، كما تشمل المؤسسات الراعية الأخرى للمجلس الفرع الفرنسي لحركة Millî Görüş الإسلامية التركية، واللجنة التنسيقية للمسلمين في تركيا، التي تعتبر وكيلًا لنظام أردوغان الاستبدادي.وبينت الباحثة انه إذا كان هذا المجلس مسؤولًا عن إدارة تعليم رجال الدين في فرنسا، فسيؤدي ذلك إلى شكل متجانس من الإسلام الفرنسي موصوف جزئيًا من قبل الدول الأجنبية والحركات الدينية، على الرغم من أن أنقرة يبدو أنها تقاوم قرار ماكرون بإنهاء استيراد الأئمة الأجانب، في كلتا الحالتين، سيستمر النظام التركي في ممارسة نفوذه.واستطردت "إن تصميم ماكرون على تقليل النفوذ الأجنبي في فرنسا أمر مفهوم. ولكن هذا لا يقتصر على الأئمة الأجانب المتطرفين الذين ترسلهم القوى الأجنبية المتطرفة - والذي يتم على الأقل بموجب اتفاقيات منظمة"، لافتة إلى انه في السنوات الأخيرة، ركزت قطر جهودها على فتح المراكز الإسلامية التي تعمل كمجتمعات صغيرة خاصة في فرنسا - مثل مراكز التسوق، وحمامات السباحة، ومراكز اللياقة البدنية، والمدارس.وترى "لي" أنه من الغريب أن ماكرون لم يذكر قطر بشكل محدد، فهي لها دور كبير في تمويل مثل تلك المؤسسات، موضحة أن كثير من النقاد شككوا في قرار ماكرون بالحد من وجود الإسلام السياسي في فرنسا، بينما التزم الصمت بشأن المحاولات القطرية لتعزيز تلك الإسلامية "غير الديمقراطية"، داعية الحكومات الغربية للحد من التخريب الدقيق الذي تقدمه قطر ؛ وليس فقط التبشير الصاخب الذي تفرضه تركيا.واختتمت " قد تكون جهود ماكرون حسنة النية، ولكن من المرجح أن تؤدي سياساته إلى مزيد من تجانس الإسلام الفرنسي تحت راية إسلامية متشددة، يحتفظ به عاليًا أولئك الذين تعلموا تعزيز مبادئهم بشكل أكثر سرية، تحت غطاء مراسيم حكومية غير دنيوية"