المونيتور: أردوغان فقد تأثيره على أوروبا

كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، أسباب فقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأثيره على أوروبا والضغط بورقة اللاجئين السوريين.وقال الموقع إن عملية إرسال تركيا للاجئين إلى اليونان قد انتهت ضمنيًا مع انتهاء تهديدات أردوغان لأوروبا.وأضاف أن حاكم ولاية أدرنة ادعى أن أكثر من 147 ألف لاجئ عبروا الحدود، وهو ما يعني أن كافة الاضطرابات التي حدثت على الحدود كانت تحت سيطرة الدولة التركية.وأشار إلى أنه وفقًا للتغريدات التي ينشرها المسئولون، فإن عدد المهاجرين الذين عبروا اليونان في آخر يومين لم يتجاوز الـ 5 آلاف مهاجر، وهو ما يعني أن تدفق المهاجرين إلى اليونان قد تباطأ بشكل ملحوظ أو توقف نهائيًا.وبالحكم على الأحداث التي وقعت على أرض الواقع، ليس من الصعب الاستنتاج أن تركيا قامت منذ فترة طويلة باستعدادات لـ "عملية" طرد اللاجئين إلى أوروبا عبر اليونان، مع وجود خطط طوارئ قائمة بالفعل، وكان من الصعب أن تصل حركة المهاجرين إلى الحدود بهذه النسب في البداية ما لم تكن قدرة الدولة الفعالة تعمل من حيث التنظيم والتنسيق والاتصال".وأكد الموقع أنه ربما نجحت أنقرة جزئيًا في استخدام "أزمة اللاجئين" الجديدة لتطغى على خسائرها في إدلب، لكن الأزمة لم تفعل شيئًا للتخفيف من عبء اللاجئين السوريين في تركيا، هذا لأن السوريين يشكلون أقلية صغيرة فقط من المهاجرين الذين توافدوا أو تم نقلهم بالحافلات إلى الحدود اليونانية.وتابع أن أردوغان لم ينجح في ابتزاز أوروبا هذه المرة أو الخروج بأي مكاسب، فضلًا عن أن معظم المهاجرين الذين غادروا تركيا لم يكونوا سوريين.