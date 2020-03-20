متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
الجمعة 20/مارس/2020 - 11:42 ص
تصوير: علاء أحمدطباعة
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا
متطوعون يوزعون كمامات وقفازات على المارة لمواجهة كورونا