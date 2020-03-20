كوريا الجنوبية تقرر إجلاء رعاياها من إيطاليا

قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إرسال طائرتين مستأجرتين لإجلاء رعاياها المتواجدين في إيطاليا التي تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية عن مسؤول كبير، قوله إن حكومة سول قررت إرسال طائرتين بصورة مؤقتة لنقل الكوريين من إيطاليا بعد أن واجهت رابطة الجالية الكورية صعوبة في استئجار طائرة مباشرة.وقال المسؤول: "إنه من المقدر أن نشغل طائرتين بصورة مؤقتة لإجلائهم، وتجري حاليا مشاورات حول تفاصيل عن هذه الخطة".يشار إلى أن 421 كوريا في مناطق تخضع لإدارة القنصلية الكورية العامة في ميلان وحوالي 150 من الكوريين تحت إشراف السفارة الكورية في روما يرغبون في العودة إلى وطنهم.سبق أن نقلت حكومة كوريا الجنوبية رعاياها من كل من ووهان بالصين وسفينة سياحية في اليابان.وفي السياق ذاته، أحضرت الحكومة حوالي 80 من مواطنيها من إيران باستخدام طائرة مستأجرة.جدير بالذكر أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا تجاوزت نظيرتها في الصين، أمس، حيث ارتفعت أعداد الوفيات لتصل إلى 3405، فيما ارتفعت أعداد المصابين إلى أكثر من 41 ألف حالة جديدة، ما يعني اكتشاف 5 آلاف و322 إصابة في يوم واحد.