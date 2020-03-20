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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تشغيل محطة تبريد العاصمة الإدارية تجريبيا أبريل المقبل

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:45 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
سيد ابراهيم
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اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد "جاس كول"، نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي 2019 خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وبحضور نوابه والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض المهندس محمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاس كول أهم المؤشرات المالية عن العام المالي 2019، حيث قفزت الإيرادات إلى ١٫٢ مليار جنيه وحققت الشركة صافي ربح بلغ ١١٠ مليون جنيه.

وأكد رئيس شركة جاس كول، إن نسبة تنفيذ محطة تبريد العاصمة الإدارية الجديدة، بلغت نسبة متقدمة جدًا، وأنه سيتم البدء فى التشغيل التجريبى لبعض الوحدات فى المحطة فى أبريل القادم.

وأوضح رئيس الشركة ان تكلفة المحطة تخطت استثماراتها 2.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من الأعمال المدنية وتوريدات المهمات للمحطة بنسبة 100%، كما تم الإنتهاء من اعمال التركيبات الميكانيكة، لافتًا إلى أن قدرة المحطة 63 ألف طن تبريد وبذلك تعتبر واحدة من اكبر المحطات التبريد فى الشرق الأوسط وافريقيا وتعمل بالغاز والكهرباء وتحتوى على 10 اتشيلر غاز قدرة الشيلر الواحد 1150 طن و11 اتشيلر كهرباء قدرة الواحد 3300 طن ويعتبر أكبر اتشيلر تم توريده على مستوى جمهورية مصر العربية وإفريقيا.

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