كشف غموض إطلاق رصاص على أصحاب دراجة نارية بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة إطلاق مجهولين الرصاص على أحد الأشخاص وصديقه أسفل الطريق الحر بطوخ لسرقة دراجتهما النارية.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد إصابة "صابر. م. ع"، مقيم منصورة نامول، برش خرطوش بالظهر من الجهة اليمنى، وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعى للعلاج.قال المجني عليه إنه أثناء استقلاله الدراجة النارية، برفقته صديقه "حسين.م" نجار مسلح، حال سيرهما بطريق عزبة أبو نفر أسفل الطريق الحر، اعترضت طريقهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، يستقلها 3 أشخاص مجهولين بقصد الاستيلاء على الدراجة، وأطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد خرطوش لإرهابهما أحدث إصابته واستولوا على الدراجة وفروا هاربين.وكشفت التحريات أن مرتكبي الواقعة كلٌ من "محمود.ح.ح" نجار مسلح، و"عبد العزيز.ا.ع"، نجار مسلح، و"طارق.م.م"، نجار مسلح، وأقروا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي بزعامة الأول تخصص في سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم، وأقر الأول بقيامه بالاتفاق مع الثاني والثالث على استقلال الدراجة، والتوجه لمحل الواقعة لممارسة نشاطهم الإجرامي.وتابع أحدهم أنهم فور رؤيتهم للدراجة النارية التي يستقلها المجني عليهما قاموا باعتراض طريقه تحت تهديد سلاح ناري "فرد خرطوش"، أطلقوا عيارا ناريا، أحدث به إصابة المجني عليه الأول وقاموا بالاستيلاء على الدراجة النارية التي تولى قيادتها الثالث، وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه الأول وفروا هاربين.