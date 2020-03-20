عمان تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها 8 حالات لمواطنين، وحالة واحدة لوافد، 3 حالات مرتبطة بالمخالطة لحالات سابقة و6 حالات مرتبطة بالسفر لكل من بريطانيا والولايات المتحدة والهند ومصر.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة - أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة بفيروس كورونا في السلطنة 48 حالة، منها 13 حالة قد تماثلت للشفاء التام.وأهابت وزارة الصحة العمانية بالمواطنين التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.وكانت وزارة النقل بسلطنة عمان قد أعلنت إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة، بما فيها الحافلات والعبّارات ومركبات الأجرة "ميكروباص"، ويستثنى من ذلك الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة اعتبارًا من أمس الخميس وحتى إشعار آخر.