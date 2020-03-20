إغلاق المتاجر والمكاتب فى العاصمة المالية للهند

قال رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا بغرب الهند اليوم الجمعة، إن الولاية قررت إغلاق جميع المتاجر والمكاتب باستثناء تلك التي تقدم الخدمات الأساسية في العاصمة المالية للهند مومباي وبوني وناجبور حتى 31 مارس، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أودهاف ثاكيراي، أن الولاية التي سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة في الهند استثنت البنوك والمحال التجارية التي تبيع السلع الأساسية من هذه القيود.