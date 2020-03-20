ارتفاع عدد مصابى كورونا فى كوريا الجنوبية لـ 8652

سجل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في غضون الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8652 حالة حتى فجر اليوم الجمعة.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد الحالات الجديدة يتراجع مجددًا إلى أقل من 100 حالة يوميًا.وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 100 مرة أخرى اليوم، بعد أن قل العدد إلى 76 حالة يوم 15 مارس من 107 حالة يوم 14، وظل الرقم تحت الـ100 لمدة 4 أيام، غير أنه تجاوز 100 حالة أمس، ثم عاد الى أقل من 100 اليوم.ومن بين الـ 87 حالة الإصابة الجديدة، كانت هناك 47 حالة من مدينة دايجو وإقليم كيونج سانج المجاور لها بـ34 حالة و13 حالة على التوالي.وبغير هاتين المنطقتين، اكتشفت 17 حالة جديدة في سول و14 حالة في إقليم كيونج كي و4 حالات في مدينة إنتشون الكبرى وحالة واحدة في كل من بوسان وكوانج جو وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي وإقليم كيونج سانج الجنوبي، وحالة واحدة أثناء إجراءات الحجر الصحي.ووصل عدد الذين رفُع عنهم الحجر الصحي إلى 286 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء التام من المرض إلى 2233 حتى اليوم.وبلغت حالات الوفيات من كورونا حتى الآن 94 حالة بزيادة 3 حالات عن أمس الأول، حيث بلغت نسبة الوفاة من كورونا في البلاد 1.09%.