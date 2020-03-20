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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تصعد لليوم الثاني بفضل آمال تحفيز

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:41 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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قفزت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة، إذ أغرت موجة من التحفيز المالي والنقدي المستثمرين بالشراء مجددا بأسواق الأسهم بعد أيام من عمليات بيع بفعل مؤشرات على أن العالم يتجه صوب ركود كبير مدفوع بتفشي فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.9 بالمئة ويتجه صوب محو خسائر الأسبوع بالكامل.

وقفزت أسهم السفر والترفيه 7.6 بالمئة في تحرك مفاجئ، لتقود المكاسب بين القطاعات الفرعية الأوروبية، بينما أضافت شركات الطاقة 7.3 بالمئة على خلفية تعافي أسعار النفط.

وقفزت أسهم البنوك 4.2 بالمئة من أدنى مستوياتها في ثلاثة عقود بعد أن انضم البنك المركزي في بريطانيا إلى نظرائه في أوروبا في تعليق اختبارات التحمل لعام 2020.

لكن المؤشر ستوكس 600 بصدد تسجيل أسوأ أداء في شهر منذ أكتوبر1987 إذ يجبر فيروس كورونا السريع الانتشار العديد من الدول في التكتل لفرض حالة عزل.

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