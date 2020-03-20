ضبط 672 هاربًا من الأحكام القضائية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء هشام فاروق مدير الأمن.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 672 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن: 152 حكما بالحبس الجزئي، و27 حكما بالحبس المستأنف، بالإضافة إلى 346 حكما غرامات، و144 حكما مخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع؛ لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.