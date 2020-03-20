ثاني حالة وفاة بكورونا في تايوان

قالت الحكومة التايوانية في بيان اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا.ورصدت 27 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي في الجزيرة إلى 135 حالة.وذكرت وكالة المراقبة الوبائية في تايوان، الثلاثاء الماضي، أن إجمالي حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع لـ10 حالات ليصل الإجمالي إلى 77 حالة.ومن بين الحالات المؤكدة إصابتها 50 حالة قادمة من الخارج، وتعافت 22 حالة من بين الحالات المصابة بالفيروس وتوفي مريض واحد، وباقي المرضى في حالة مستقرة.وتعتزم سلطات الجزيرة رفع تحذيرات السفر إلى 20 دولة أخرى في آسيا وأوروبا الشرقية، وكذلك ثلاث ولايات بالولايات المتحدة.