تطهير مساجد مركز السنطة قبل صلاة الجمعة (صور)

قاد شباب قرية كفر الحاج داود مركز السنطة بمحافظة الغربية حملة على 8 مساجد بالقرية لتطهير المساجد قبل صلاة الجمعة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال أحمد المرسى، من أهالى القرية لـ"الدستور" إن مجموعة من الشباب قاموا بالتطوع وتوفير أدوات الرش ومواد التطهير من عدد من أهالى القرية، وقاموا برش عدد من المساجد، مشيرا إلى أن الحملة لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين.وأضاف أن الحملة جعلت عددا كبيرا من المواطنين الذين اتخذوا قرارا بعدم أداء الصلاة بالمسجد بتغيير رأيهم بعد أن استشعروا وجود تطهير فعلى للمساجد والساحات الخارجية.