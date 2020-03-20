رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رسالة منورين الأوقاف لـ «المصريين» قبل صلاة الجمعة

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:57 ص
مختار جمعه
مختار جمعه
أميرة العناني
طباعة
يؤدي الدكتور مختار جمعة، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد التلفزيون بماسبيرو، ووجه وزير الأوقاف رسالة للشعب المصري قال فيها:" يقول الحق سبحانه وتعالى: " قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ".

وأضاف وزير الأوقاف:" فقد أرشد الله (عز وجل) رسوله الكريم - صلوات الله وسلامه عليه -، فقال: ( قُل ) أي: لهم ( لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) فنحن تحت مشيئة الله وقدره، ( هُوَ مَوْلَانَا) أي: سيدنا وملجؤنا ( وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) ونحن متوكلون عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، هو مولانا فنعم المولى، ونعم النصير، ونعم الملجأ والمستعان والحصن الحصين".

وأكد جمعة، أن حسن التوكل يعني حسن الأخذ بالأسباب لا إهمالها ولا تعطيلها، فقد قال سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمن سأله: أعقل ناقتي وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل ؟ قال: ( اعقلها وتوكل ).
فلنعقلها ونتوكل، إذ لا ملجأ منه إلا إليه، ولا منجاة لنا إلا به، وبحبله فلنستمسك، ولنستعصم، ولنلزم بابه وجانبه، فثم النجاء، فثم النجاء، وليذهب من يشاء حيث يشاء، فلن نذهب إلا إليه، ولا أمل لنا إلا فيه، نضرع إليه تضرع من ضاقت به الدنيا، وتقطعت به السبل.

وتابع:" تيقن علم اليقين ألا ملجأ منه إلا إليه، تضرع الواثق في فضله وكرمه: " وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا "، "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ".

موضوعات متعلقة

رمضان 2020.. رامز مجنون رسمي على MBC مصر

"وزير التعليم" يحدد مصير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

الصور

image description

تطهير مساجد مركز السنطة قبل صلاة الجمعة (صور)

image description

تكثيف حملات تطهير المنشآت الصحية والحكومية ببورسعيد (صور)

image description

تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة في بورسعيد (صور)

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

"الامتحان من المنزل" خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار "كورونا"

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

النوم السيئ يزيد فرص الاكتئاب

بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا في روسيا

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

منوعات

إغلاق المتاجر والمكاتب فى العاصمة المالية للهند

الكويت: إبعاد 31 وافدًا عربيًا بسبب الشيشة

اكتشاف مقبرتين قديمتين عمرهما 650 عاما بالصين

استئناف الدراسة باليابان في المناطق الخالية من كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الثقافة» الأردنية تطلق حملة لمواجهة «كورونا»

إصدار كتاب «بناء المجتمع المعرفي» لــ محمود المظفر

«مشا.. كيك».. مزج خبرة التجلي داخل فعل الكتابة

«القراءة حياة».. مبادرة تطلقها دار المصرية اللبنانية