أمطار غزيرة على المدن الساحلية فى البحيرة

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة، وبالأخص كفر الدوار وادكو وأبوحمص سقوط أمطار غزيرة، اليوم الجمعة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظات الوجه البحري.قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدى الـ24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ، والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.وشدد محافظ البحيرة على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.