159 مصابًا بـ«كورونا» في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل مجموع الإصابات إلى 159 حالة، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، أعلن في وقت سابق من اليوم تماثل 4 مواطنين كويتيين للشفاء من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 22 حالة.