إغلاق دير الأنبا بولا في البحر الأحمر لمدة أسبوعين

أعلن دير الأنبا بولا في البحر الأحمر، عن فرض إغلاقه التام والامتناع عن استقبال الزوار حتى أسر الرهبان لمدة أسبوعين.وقال الدير في بيانه، إنه نظرًا للظروف الطارئة هذه الأيام وبناءً على البيان الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية بشأن الوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات لتقليل إمكانية انتقال المرض، تقرر إغلاق الدير لمدة أسبوعين.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت الصوم الأربعيني في 24 فبراير الماضي، ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى، وتبلغ مدته 55 يومًا متتالية، يمتنع خلالها الأقباط عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان ليكتفوا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب يوميًا، ليختتم الصوم فى ليلة سبت النور، ليحتفي الأقباط بعيد القيامة في 19 أبريل المقبل.