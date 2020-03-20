صحيفة: أماكن الحجر الصحي للمعتمرين الأتراك أشبه بالحظيرة

تشهد تركيا حالة تمرد من قبل المواطنين الذين خضعوا للحجر الصحي عقب أداء العمرة بالمملكة العربية السعودية، بسبب الإهمال وصعوبة الأوضاع بالمستشفيات التي حددتها الحكومة التركية، في ظل مكافحة انتشار كورونا، ووصف بعضهم أماكن الحجر بـ"الحظيرة".أوضح تقرير نشره موقع "تركيا الآن" أن صحيفة "يني تشاغ" التركية، نقلت شكوى المعتمرين المحتجزين بالحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية بالعاصمة التركية أنقرة، بسبب سوء الأوضاع بأماكن العزل، وعدم اهتمام المسؤولين بالنظافة، أو تقديم وجبات غذائية منتظمة وصحية، مؤكدة أنه إذا استمرت أوضاع الحجر الصحي بهذا السوء فيصاب العديد منهم بأمراض أخرى.وتابعت الصحيفة إن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض يلدريم قايا، التقى المعتمرين الذين يخضعون بالحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية بأنقرة، الذين استنجدوا به لإغاثتهم من سوء الأوضاع بالحجر، لافتة إلى أن المكان لا يصلح للعيش، فضلًا عن إهمال النظافة اللازمة.ونقلت الصحيفة عن أحد المحتجزين قوله "جمعونا وأحضرونا إلى هنا على عجل، ولا يوجد أي حجر صحي هنا، إن هذ المكان أشبه بالحظيرة".