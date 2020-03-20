نائب محافظ الغربية يقود حملة على صيدليات المحلة الكبرى

قام الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بجولة مفاجئة، بمدينة المحلة الكبري قام خلالها بالتفتيش على عدد من الصيدليات بمنطقة منشية البكري ووسط البلد، مصطحبا لجنة من تفتيش إدارة الصيادلة ومباحث التموين.أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الكحول والكمامات ومساحيق النظافة المخزنة وعدم طرحها للبيع للمواطنين بهدف استغلال الاژمة وبيعها فى السوق السوداء.تم تحرير محاضر فورية للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، وأكد نائب محافظ الغربية على توفير المواد المطهرة في الصيدليات بأسعارها الطبيعية، والتصدي بكل حسم للمتلاعبين بالأسعار.