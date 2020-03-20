«تنسيقية الأحزاب» تطلق حملة توعية بفيروس كورونا

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة للتوعية بفيروس كورونا، وذلك إيمانًا بدور التنسيقية المجتمعي ولدعم الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة انتشار الفيروس والحد منه.وجاءت الحملة تحت شعار "احمى نفسك احمى بلدك"، وتضمن عددًا من رسائل التوعية لمواجهة الفيروس، ومخاطر المرض والتنبيه على ضرورة الوجود في المنازل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.