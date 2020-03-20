تكثيف حملات تطهير المنشآت الصحية والحكومية ببورسعيد (صور)

كثفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، حملاتها، لتطهير كافة المنشأت الصحية، والعديد من المنشآت الحكومية خاصة التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى المدارس ودور العبادة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وناشد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، مدير عام المديرية المواطنين -في بيان إعلامي- باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع العادات الصحية السليمة، للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية.وشدد مدير الصحة على عدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وفي حال طلب الاستفسار يجرى الاتصال على الرقم 105 و15335.