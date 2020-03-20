تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة في بورسعيد (صور)

كثف العاملون وأئمة مساجد محافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، من جهودهم لنظافة وتطهير وتعقيم مساجد المحافظة المختلفة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.وتواصل مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ صفوت نظير، متابعة أعمال النظافة والتعقيم بالمساجد، فضلا عن متابعة قرارات تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة، وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار أخر.وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق جميع "كولديرات" المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، وتكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد، بينما المساجد التي بها صحن أو ساحة تجرى الصلاة في الساحة أو الصحن، معتبرا أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.