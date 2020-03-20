توزيع كمامات على عمال النظافة في بورسعيد (صور)

وزع حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، كمامات على العاملين بالحي وعمال النظافة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن الحي اتخذ عددًا من الإجراءات الوقائية الحاسمة خاصة في القطاعات الخدمية، تحسبًا للطوارئ وحفاظًا على العاملين من الأوبئة والأمراض المتنقلة وخاصة فيروس "كورونا" المستجد، لافتًا إلى أنه من بين تلك الإجراءات توفير الكمامات المطلوبة للعاملين وعمال النظافة، الذين ينتشرون في جميع الشوارع لرفع القمامة وتنظيف الشوارع، وذلك بالجهود الذاتية للحي.وأوضح رئيس الحي أن هذا الإجراء يأتي لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وكإجراء احترازي لمنع الإصابة بالعدوى، مؤكدًا أن جميع عمال الخدمات الأساسية من نظافة وحدائق وصرف صحي في حالة استنفار كامل لتكثيف أعمال النظافة.