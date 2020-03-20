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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

117.7 مليون جنيه أرباح «إبسكو» خلال عام

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:13 ص
إبسكو
إبسكو
سيد ابراهيم
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اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للخدمات البترولية "إبسكو" نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي 2019 خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وبحضور نواب الهيئة والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض المحاسب محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة إبسكو، المؤشرات المالية غير المسبوقة التي تم عرضها بالجمعية العمومية للشركة لاعتماد مؤشرات الآداء خلال العام المالي 2019، حيث زادت أرباح الشركة بنسبة 41% عن العام السابق وكذلك الإيرادات ارتفعت إلى ٢٦٪ عن العام السابق.

وقال محمد مصطفى، إن الشركة تقدم خدماتها إلى أكثر من 87 شركة من شركات قطاع البترول، بالإضافة للأفراد الخارجيين بإجمالي إيرادات بلغ 3.928 مليار جنيه مقابل 2.937 مليار جنيه عام 2018 أي بنسبة تطور بلغت 26 % وإجمالي التكاليف بلغت 3.793 مليار جنيه مقابل 2.850 مليار جنيه عام 2018 أي بنسبة تطور بلغت 33%.

كما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 117.7 مليون جنيه مقابل 83.7 مليون جنيه عام 2018 بنسبة تطور بلغت 41 % وبلغ عدد العمالة على مستوى الشركة 16545عاملًا مقابل 16703 عاملًا لعام 2018.

وأشار إلى أنه تم تطبيق كل الأنظمة والمزايا للعاملين المعينين بالمركز الرئيسي والعاملين الملحقين بالعمل في شركات القطاع المختلفة وتشمل التأمين الجماعي والمعاش التكميلي ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الإدخاري والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ويتم استحداث أنشطة جديدة للشركة، وذلك للمحافظة على الملاءة المالية لبسكو، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعاملين؛ للحصول على العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات في مجالات مختلفة (مالية وإدارية وسلامة وصحة مهنية) لرفع مستوى العاملين بالشركة.

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