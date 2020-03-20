طبيب يكشف سبب تفشي كورونا في إيطاليا وإسبانيا (فيديو)

قال الدكتور جاك مخباط، اختصاصي في الأمراض الجرثومية ببيروت، إن سبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا وإسبانيا، هو عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي المنزلي.وأضاف جاك مخباط، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "العربية"، أن الحجر المنزلي مهم جدًا للقضاء على الفيروس الذي يهدد العالم، منوهًا بأننا في بداية الوباء وعلينا أن نتعلم من الأخطاء التي حدثت في إيطاليا وإسبانيا.وأشار اختصاصي في الأمراض الجرثومية ببيروت، إلى أن إيطاليا وإسبانيا لم يتعاملا مع الفيروس بنجاح ولذلك تفشى.