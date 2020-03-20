إسرائيل تقيد الحركة لمكافحة كورونا

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على سلسلة من لوائح الطوارئ التي تقيد تنقل الأشخاص للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة: "كجزء من اللوائح، تم تخفيض وتقييد الأنشطة في الأماكن العامة، وتم فرض قيود على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة سبعة أيام".وقالت إن وزارة الصحة ستصدر إرشادات مفصلة للشركات والأسواق.وأضافت: "ستظل المظاهرات مسموحا بها، شريطة الالتزام بلوائح وزارة الصحة وخطوطها الإرشادية".من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل إلى 677، ويخضع آلاف الأشخاص حاليا للعزل المنزلي.