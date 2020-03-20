إسرائيل تقيد الحركة لمكافحة كورونا
الجمعة 20/مارس/2020 - 10:12 ص
وكالاتطباعة
وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على سلسلة من لوائح الطوارئ التي تقيد تنقل الأشخاص للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).
وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة: "كجزء من اللوائح، تم تخفيض وتقييد الأنشطة في الأماكن العامة، وتم فرض قيود على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة سبعة أيام".
وقالت إن وزارة الصحة ستصدر إرشادات مفصلة للشركات والأسواق.
وأضافت: "ستظل المظاهرات مسموحا بها، شريطة الالتزام بلوائح وزارة الصحة وخطوطها الإرشادية".
من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل إلى 677، ويخضع آلاف الأشخاص حاليا للعزل المنزلي.
وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة: "كجزء من اللوائح، تم تخفيض وتقييد الأنشطة في الأماكن العامة، وتم فرض قيود على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة سبعة أيام".
وقالت إن وزارة الصحة ستصدر إرشادات مفصلة للشركات والأسواق.
وأضافت: "ستظل المظاهرات مسموحا بها، شريطة الالتزام بلوائح وزارة الصحة وخطوطها الإرشادية".
من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل إلى 677، ويخضع آلاف الأشخاص حاليا للعزل المنزلي.