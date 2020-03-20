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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بـ224 مليون جنيه.. تأسيس 132 شركة اتصالات في نوفمبر الماضي

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:12 ص
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن القطاع شهد تأسيس عدد 132 شركة جديدة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 114 شركة عن نفس الفترة عام 2019، في حين تم تأسيس عدد 125 شركة خلال أكتوبر 2019.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن حجم رأسمال 132 شركة بلغ 224.63 مليون جنيه حيث تم تأسيس 54 شركة في مجال نظم تكنولوجيا المعلومات بقيمة 153.11 مليون جنيه ونحو 73 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات بقيمة رأسمال بلغت 65.02 مليون جنيه وعدد 2 شركة اتصالات بقيمة 2.05 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 شركات في مجالات أخري بقيمة 1.25 مليون جنيه.

وقال التقرير إنه تم تأسيس نحو 125 شركة خلال أكتوبر الماضي بقيمة 125.89 مليون جنيه في حين أنه تم تأسيس نحو 114 شركة خلال نوفمبر عام 2018 بقيمة 44.86 مليون جنيه.


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