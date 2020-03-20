الصين: لا إصابات بكورونا اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة محلية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك لليوم الثاني على التوالي، فيما تم أمس تسجيل 39 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج.وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنه تم الإبلاغ عن 3 حالات وفاة بواقع حالتي وفاة في مقاطعة هوبي وسط الصين وحالة ثالثة في مقاطعة لياونينغ، فيما جاءت الحالات الوافدة المسجلة بواقع: 14 حالة في مقاطعة قوانغدونغ و8 حالات في شنجهاي و6 حالات في بكين و3 حالات في مقاطعة فوجيان، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينغ وهيلونغجيانغ وتشجيانغ وشاندونغ وقوانغشي وسيتشوان وقانسو، ليرتفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 228 حالة.وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 31 حالة جديدة مشتبه بها، فيما خرج 730 شخصا في اليوم نفسه من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 71250 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بمقدار 178 ليصل إلى 2136 حالة.. مشيرة إلى أن 8989 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية.وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 208 حالات إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و17 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و108 حالات في تايوان بما في ذلك حالة وفاة واحدة، فيما خرج 98 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و26 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية أن بعض الرحلات الدولية المتجهة إلى بكين ستهبط أولا في مدن صينية أخرى ابتداء من اليوم الجمعةوذكرت 5 هيئات ووزارات صينية بينها مصلحة الدولة للطيران المدني ووزارة الخارجية –في بيان مشترك- أن رحلة "سي إيه 910" القادمة اليوم من موسكو و"سي إيه 934" القادمة بعد غد الأحد، من باريس والتابعتين لشركة "أير تشاينا" ستطير إلى تيانجين، فيما سيتم تحويل الرحلة "سي إيه 926" خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس من طوكيو ورحلة "إتش يو 7376" خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس من تورونتو، إلى هوهيهوت وتايوان بالترتيب.وأوضح البيان أن المسافرين على متن الرحلات المذكورة سيخضعون للحجر الصحي وإجراءات الدخول وتخليص الأمتعة في المطارات المحددة، مشيرا إلى أن أولئك الذين يستوفون متطلبات الحجر الصحي سوف يأخذون نفس الرحلات إلى بكين.ولفت البيان إلى أن الصين ستعدل بشكل ملائم ترتيبات التحويل للرحلات الدولية المتجهة إلى بكين والإجراءات ذات الصلة وفقا لتطورات وباء فيروس كورونا الجديد.