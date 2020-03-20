زلزال بقوة 9. 5 درجة يضرب الصين
الجمعة 20/مارس/2020 - 09:08 ص
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ضرب زلزال بقوة 9. 5 درجة على مقياس ريختر منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.
وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصينية –في بيان اليوم الجمعة- أن الزلزال تم رصده الساعة 9:33 صباح اليوم، ومركزه على عمق 10 كيلومترات في مدينة شيغاتسي بمنطقة التبت.
وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصينية –في بيان اليوم الجمعة- أن الزلزال تم رصده الساعة 9:33 صباح اليوم، ومركزه على عمق 10 كيلومترات في مدينة شيغاتسي بمنطقة التبت.